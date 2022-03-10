Москва, , 15:48 — REGNUM Для России импорт нефти и нефтепродуктов на американский рынок не является критически значимым, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Хранилище нефти Publicdomainpictures.net

«Россия — второй крупнейший экспортер нефти в мире. Она поставляет на мировой рынок 4,5 млн баррелей нефти и 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Тем не менее, доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов в 2021 году составила всего 8%.

До настоящего момента Вашингтон импортировал около 700 тыс. барр./сутки российской сырой нефти и нефтепродуктов, включая мазут.

В денежном выражении Россия в 2021 году экспортировала в США нефти и нефтепродуктов на $8,7 млрд, что соответствует 4,8% от всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Для России американский рынок нефти и нефтепродуктов не является критически значимым, хотя он и заметен.

В текущей ситуации США придется искать недопоставленные из России объемы энергоносителей в других санкционных странах — Венесуэле или Иране. США уже ведут переговоры с Венесуэлой о снятии ограничения на поставку нефти.

С другой стороны, Штаты хотят поскорее согласиться на ядерную сделку с Тегераном. Но здесь пока всё не так просто.

Биржевые СМИ пишут, что Иран стал заложником украинского кризиса, поскольку Россия выставила Западу свои условия подписания ядерной сделки. В свою очередь США ничего не будут предлагать России, за содействие за заключение сделки с Ираном.

Опасения по поводу срывов поставок из-за санкций против России удерживают стоимость нефти выше $100 за баррель. Столь высокие цены на энергоносители могут негативно отразиться на развитии мировой экономики, что, в свою очередь, тоже повлияет на нефтяной спрос.

Президент США Джо Байден признал, что решение о запрете импорта российских энергоносителей ударит и по Америке, однако, по его мнению, шаг был необходим. Президент призвал местные нефтяные компании не повышать чрезмерно цены на топливо.

Западные аналитики считают, что сейчас около 2/3 российской нефти с трудом находит покупателей, и котировки Brent могут вырасти в район $150−18 в случае дальнейшего падения поставок сырья из России.

Аналитики Bloomberg считают, что большая часть последствий возможного эмбарго российской нефти уже оценена рынком. Важно, что при этом Россия не получает бонусов от таких высоких цен на нефть, поскольку российская нефть марки Urals в начале этой недели через нефтяные терминалы в Приморске и Новороссийске торговалась с дисконтом относительно Brent в $30−35 за баррель, то есть отгрузки реализуются по ценам чуть больше $75.

Удорожание сырья, перебои с поставками приведут к новому витку роста производственных издержек, а затем потребительских цен в мире. Это будет подтачивать экономический рост и доходы населения.

Инфляция в развитых экономиках и так находится на максимумах за 30−40 лет — сейчас возрастают риски, что ее пик будет выше и замедление начнется значительно позже. В худшем случае шок предложения приведет к стагфляции по образцу 1970−1980 гг. XX века.

Это в большей мере может относиться к Европе, которая может больше пострадать от скачка цен на энергоресурсы и резкого разрыва экономических связей с Россией», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США прошло голосование в палате представителей по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

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