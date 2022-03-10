Кишинёв, 10 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Министру сельского хозяйства Молдавии необходимо срочно проанализировать последствия от прекращения импорта с Украины и принять меры. Об этом заявила на заседании правительства премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Kmu.gov.ua Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица

«Мы должны разработать предложения по оказанию помощи фермерам. В течение двух недель мы должны принять эти меры», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что правительство пока во многом занято размещением беженцев с Украины, число которых постоянно растёт. По мнению премьер-министра, в решении этой проблемы скоро будут помогать зарубежные партнёры, тогда правительство сможет вернуться к основным обязанностям — разработке мер поддержки граждан.

Стоит отметить, что власти Украины приняли решение прекратить экспорт ключевых сельскохозяйственных товаров. Также через территорию этой страны из-за спецоперации по денацификации затруднён транзит грузов из России в Молдавию. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что в республике может возникнуть дефицит продуктов.