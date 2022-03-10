Москва, , 15:42 — REGNUM В Российском футбольном союзе (РФС) обсудят отмену санитарного регламента во всех турнирах под эгидой организации. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что заседание бюро исполнительного комитета РФС, на котором будет обсуждаться отмена санитарного регламента, состоится 10 марта.

Напомним, санитарный регламент был принят весной 2020 года после начала пандемии коронавируса. Он сделал обязательными отрицательные ПЦР-тесты или QR-коды о вакцинации для участников матчей и болельщиков.