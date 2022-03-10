Киев, , 15:54 — REGNUM Украинский исполнитель Макс Барских ответил на вопрос подписчицы, которая приобрела билет на его концерт в России, о возврате средств. Об этом 10 марта пишет Medialeaks.

Макс Барских Скриншот с YouTube

Барских заявил, что не станет возвращать деньги за отменённые им концерты на территории РФ. По его словам, все средства пойдут на «гуманитарную помощь Украине».

Ранее Макс Барских заявил, что «вычёркивает» Россию из своей «географии», отменив все свои выступления. «После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать», — высказался он.

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