Волгоград, 10 марта 2022, 15:50 — REGNUM Волгоградская область, используя новые возможности, в том числе в импортозамещении, в развитии действующих и создании новых производств имеет все основания, чтобы развить свой текущий потенциал и укрепить свои позиции на открывающихся рынках сбыта и оказания услуг, заявил 10 марта губернатор Андрей Бочаров.
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Глава региона выступил с обращением к жителям Волгоградской области по поддержке президента РФ Владимира Путина и вооружённых сил России. В концертном зале филармонии собрались около 800 представителей разных сфер жизни. Андрей Бочаров вспомнил санкции, вводимые в отношении РФ ещё с XI века, и отметил, что регион остаётся открытым к равноправному и взаимоуважительному партнёрству.
По словам Андрея Бочарова, экономический фундамент Волгоградской области обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть все сложности.