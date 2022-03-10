Киев, 10 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в этой стране объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон… «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализацией займется Комитет по вопросам экономического развития. «Принудительное изъятие» имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости, говорится в документе.