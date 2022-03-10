Москва, 10 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Все же называть введение внешнего управляющего, когда компания собирается прекратить свою деятельность, национализацией — не совсем верно, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

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«О полной передаче имущества в собственность государству не должно идти речи/ Фактически кризис, который мы сейчас имеем на внутреннем рынке, спровоцирован внешними санкциями и давлением общественности на крупнейшие транснациональные компании.

Возникающие сложности должны решаться совместно, как для международного бизнеса, так и для защиты национальных интересов.

Вполне вероятно, что многие компании готовы пойти на определенные шаги по созданию временных органов управления, чтобы сотрудники и предприятия, связанные с международными компаниями, не получили в моменте убытки, не лишились работы и не обанкротились.

В этом отношении многие заявления в прессе являются попыткой компаний снизить давление, однако дальнейшие шаги должны прорабатываться в рамках совместных интересов.

Смена части собственников, франшизы, названия, временные органы управления — все это нужно делать, чтобы сгладить эффект санкций и предоставить возможность бизнесу переформатировать взаимоотношения, каналы поставок и т. д.», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, список из почти 60 иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, направлен в правительство РФ и Генпрокуратуру.

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