Женева, Швейцария, , 15:39 — REGNUM Инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны. Поэтому кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций. Об этом на пресс-конференции 10 марта заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Альбрехт Дюрер. Четыре всадника апокалипсиса. 1498

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«Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса, — отметил Райан. — Сюрприза здесь не должно быть».

Он напомнил, что подобные ситуации происходят постоянно во всех регионах мира, где есть конфликты, однако шокировать людей может то, что всё это происходит в Европе.

«Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера», — цитирует РИА Новости представителя всемирной организации.

Кроме того, по его словам, на Украине усугубляется кризис в области здравоохранения. Многие больницы в городах заброшены, так как у властей нет возможности поддерживать их инфраструктуру, обеспечивать электричеством и топливом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) заявила, что в настоящее время в Мариуполе на Украине сложилась катастрофическая ситуация, так как в городе подходят к концу запасы продовольствия и отключены отопление, горячая вода и электроснабжение, а также отключены телефонная связь и интернет.

Кроме того, указали в организации, больницам, супермаркетам и жилым зданиям нанесён серьёзный ущерб, доставка гуманитарной помощи в город не представляется возможной.