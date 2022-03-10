Миасс, Челябинская область, 10 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Жительница Миасса Челябинской области перечислила мошенникам более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Женщина 1957 года рождения увидела в интернете предложение лёгкого заработка и клюнула. Затем она взяла множество займов и перевела деньги на указанный счёт. Одна из родственниц смогла её убедить в том, что она имеет дело с мошенниками, но было уже поздно.

Теперь полиция завела уголовное дело. Идёт расследование.