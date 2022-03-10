Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM «Невский экологический оператор» (НЭО) — единый «мусорный» оператор Петербурга — оспорит ещё 87 штрафов за отсутствие вывоза мусора, которые были выписаны ему Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) Санкт-Петербурга. Такая информация содержится в картотеке дел арбитражного суда города.

Мусор Наталья Диева © ИА REGNUM

С начала месяца НЭО направил новые иски к ГАТИ, 43 документа 5 марта и 44 иска 9 марта. Как следует из ранее принятых исков регионального оператора, компания намеревается оспаривать в суде решения ГАТИ о штрафовании. Инспекция выписала НЭО штраф по пункту 23 статьи 7 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно из-за нарушения нормы и режима предоставления местному населению коммунальных услуг. За нарушение этой статьи юридическое лицо может получить штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Региональный оператор планирует оспаривать в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области только те штрафы, которые по каким-либо причинам недостаточно доказуемы, сообщает «Коммерсант-СПб». Так, вывоз отходов с контейнерных площадок мог быть затруднён из-за припаркованных авто.

На сегодняшний день ситуация с вывозом, которая месяцами ранее представляла собой коллапс, пришла в норму в основном в центральный районах. Самым проблемным остаётся Колпинский — 4,7% проблемных площадок относительно общего количества. Затем идут Курортный и Красносельский районы, 4,6% и 4,2% соответственно.

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