Москва, 10 марта 2022, 15:42 — REGNUM Ряд национальных отраслевиков и ассоциаций производителей, включая РСПП, опубликовали комментарии к проекту нового постановления правительства, принятие которого, по их мнению, приведет к значительному удорожанию ряда категорий товаров, производимых в России. И это без учета инфляционных и других процессов, которые происходят сегодня в российской экономике.
Речь идет о проекте постановления Правительства РФ, касающегося утилизации упаковки и нормативов утилизации отходов. Полностью постановление называется «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, и нормативов утилизации отходов от использования товаров». Принятие этого документа может привести к двукратному повышению стоимости широкого спектра отечественных товаров — от шин до микроэлектроники.
На федеральном портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru опубликованы предложения ряда ассоциаций, включая РСПП, которые при разработке закона не учтены, в том числе комментарии насчет объективной невозможности утилизации 100% упаковки. Вместо этого ссылаются на то, что установление 100% норматива утилизации направлено на достижение показателей, определенных указами президента 2018 года. Рынок рассматривает требования как попытку вынудить бизнес и производителей ввести скрытый налог, который неминуемо отразится на кошельке потребителей.
Ассоциация дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция» (АЧП) считает, что процесс реформирования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки требует вдумчивого подхода. Это особенно важно на фоне последних событий, затронувших все отрасли.
По оценке руководства АЧП, на территории Российской Федерации недостаточно перерабатывающих мощностей, чтобы достичь такого норматива утилизации участниками рынка. Кроме того, на рынке используется в том числе неперерабатываемая упаковка, присутствует производственный брак, существуют природные факторы, и все это противоречит характеру экологического сбора. Таким образом, почти за половину выпускаемой упаковки необходимо будет безальтернативно платить экологический сбор. В случае невыполнения нормативов утилизации экологический сбор умножается на двойной коэффициент. Это прежде всего предложение фактически удвоенной ответственности при утилизации упаковки, а также запрет на оборот товаров.
С учетом резкого скачка цен на 10−35% на кабель и светотехническую продукцию из-за сложившейся геополитической ситуации, который мы наблюдаем сегодня, дополнительное давлением на производителей и импортеров приведет к падению объемов продаж у добросовестных производителей и к снижению качества продукции, поступающей на рынок.
Требование по утилизации 100% упаковки и увеличение нормативов утилизации в отношении товаров повысит нагрузку на добросовестных участников рынка и снизит конкурентоспособность российских товаров. Помимо этого, изначальная ориентированность производителей исключительно на уплату сбора вынудит их расторгнуть действующие контракты на переработку и сбор отходов, что, в свою очередь, остановит развитие систем сбора и утилизации отходов, повлечет для таких компаний серьезные убытки и в конечном итоге банкротство.
Помимо этого, данные НПА предусматривают запуск электронного реестра с указанием мощностей утилизаторов, что увеличивает риск остановки оборота продукции на рынке и создания ситуации дефицита социально значимых товаров из-за требований вносить сведения о них в информсистему ЕГИС УОИТ (Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров).
В Ассоциации производителей шин согласны с коллегами и считают, что «мировая практика только подтверждает постулат об отсутствии возможностей резких скачков в процессе построения всей системы утилизации изношенных шин — от сбора до реализации продуктов утилизации. В частности, в европейских странах среднегодовой рост объемов утилизации изношенных шин составлял 3% в год, и показателей утилизации 80−90% в Европе удалось достичь за 12−15 лет, и это с учетом более высоких стартовых позиций на момент запуска механизма РОП по сравнению с Россией (в среднем 40% против российских 7−12%), а также значительно меньшей географии, чем в нашей стране».
На международный опыт также ссылается Российский союз промышленников и производителей, в своей записке к законопроекту эксперты союза указывают, в частности, на сложность реформы и на «отсутствие должного уровня администрирования производителей уже имеющихся групп товаров и упаковки (в регулировании находятся не больше 1−3% производителей/импортеров)» и предлагают учитывать многолетний международный опыт, когда при становлении института РОП показатели по утилизации отходов вводились всего на несколько групп товаров и упаковки (упаковка, электроника, масла, батарейки, шины) и лишь после апробации механизма администрирования перечень объектов РОП постепенно расширялся.
Против принятия проекта в представленной редакции выступает и Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий и инжиниринга, так как изменения, прописанные в брифе постановления, не соответствуют положениям Дорожной карты по реализации Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Увеличенные нормативы утилизации потенциально ущемляют права и интересы участников рынка, а в дальнейшем могут привести к увеличению финансовой нагрузки на производителей и к резкому возрастанию стоимости товаров.
Суммируя основные претензии производителей, можно сказать, что проект предусматривает установление нормативов утилизации, которых достичь невозможно, поэтому производителей вынудят платить экологический сбор, способный в конечном итоге будет заложен ими в стоимость товара и приведет к значительному росту стоимости продукции на рынке. Другими словами, речь идет о дополнительном налоге. В итоге платить придется потребителю, причем дважды — за товар и за вывоз мусора.
Начатое реформирование расширенной ответственности производителей сводится к увеличению нормативов утилизации целого ряда товаров без учета имеющихся для этого технологических возможностей. Министерство природных ресурсов и экологии РФ начиная с конца 2021 года последовательно публикует требования, отказываясь учитывать реальную ситуацию в отраслях.
Проект разработан в соответствии с положениями действующего закона № 89-ФЗ от 1998 года, но он не учитывает ключевые положения нормативного акта. В соответствии с пунктом 11 статьи 24.2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» нормативы утилизации устанавливаются с учетом экономических условий, потенциальной опасности отходов для здоровья человека и окружающей среды, а также технологической возможности их утилизации и подлежат пересмотру раз в три года.
Это требование разработчиками не соблюдается по некоторым группам товаров и прежде всего в отношении групп по упаковке, по которым проект предусматривает установление 100% утилизации с 2023 года, что приводит к ошибочному и ничем не подтвержденному увеличению нормативов утилизации, противоречащим положениям действующего законодательства.
Анализ экономических условий и технологической возможности реализации таких высоких нормативов утилизации в материалах к проекту документа отсутствует. Таким образом, есть опасность, что принимается законопроект, способный еще сильнее ударить по ценам и потребителям, которым и без того будет трудно.