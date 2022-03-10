Москва, , 15:42 — REGNUM Ряд национальных отраслевиков и ассоциаций производителей, включая РСПП, опубликовали комментарии к проекту нового постановления правительства, принятие которого, по их мнению, приведет к значительному удорожанию ряда категорий товаров, производимых в России. И это без учета инфляционных и других процессов, которые происходят сегодня в российской экономике.

Речь идет о проекте постановления Правительства РФ, касающегося утилизации упаковки и нормативов утилизации отходов. Полностью постановление называется «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, и нормативов утилизации отходов от использования товаров». Принятие этого документа может привести к двукратному повышению стоимости широкого спектра отечественных товаров — от шин до микроэлектроники.

На федеральном портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru опубликованы предложения ряда ассоциаций, включая РСПП, которые при разработке закона не учтены, в том числе комментарии насчет объективной невозможности утилизации 100% упаковки. Вместо этого ссылаются на то, что установление 100% норматива утилизации направлено на достижение показателей, определенных указами президента 2018 года. Рынок рассматривает требования как попытку вынудить бизнес и производителей ввести скрытый налог, который неминуемо отразится на кошельке потребителей.

Ассоциация дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция» (АЧП) считает, что процесс реформирования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки требует вдумчивого подхода. Это особенно важно на фоне последних событий, затронувших все отрасли.

«Необходимо принять во внимание все возможные негативные последствия от реализации проектов нормативных правовых актов и внести соответствующие корректировки в рассматриваемые НПА. Ассоциация уже подготовила ряд консолидированных предложений по внесению изменений в документы и готова активно подключиться к обсуждению системы РОП (расширенная ответственность производителя) по утилизации», — говорит Анна Дружинина, директор по маркетингу АЧП.

«Если говорить об электротехнической отрасли, то под действия реформы попадают сразу две большие группы товаров: осветительное оборудование и кабельно-проводниковая продукция», — добавляет эксперт.

По оценке руководства АЧП, на территории Российской Федерации недостаточно перерабатывающих мощностей, чтобы достичь такого норматива утилизации участниками рынка. Кроме того, на рынке используется в том числе неперерабатываемая упаковка, присутствует производственный брак, существуют природные факторы, и все это противоречит характеру экологического сбора. Таким образом, почти за половину выпускаемой упаковки необходимо будет безальтернативно платить экологический сбор. В случае невыполнения нормативов утилизации экологический сбор умножается на двойной коэффициент. Это прежде всего предложение фактически удвоенной ответственности при утилизации упаковки, а также запрет на оборот товаров.

С учетом резкого скачка цен на 10−35% на кабель и светотехническую продукцию из-за сложившейся геополитической ситуации, который мы наблюдаем сегодня, дополнительное давлением на производителей и импортеров приведет к падению объемов продаж у добросовестных производителей и к снижению качества продукции, поступающей на рынок.

Требование по утилизации 100% упаковки и увеличение нормативов утилизации в отношении товаров повысит нагрузку на добросовестных участников рынка и снизит конкурентоспособность российских товаров. Помимо этого, изначальная ориентированность производителей исключительно на уплату сбора вынудит их расторгнуть действующие контракты на переработку и сбор отходов, что, в свою очередь, остановит развитие систем сбора и утилизации отходов, повлечет для таких компаний серьезные убытки и в конечном итоге банкротство.

Помимо этого, данные НПА предусматривают запуск электронного реестра с указанием мощностей утилизаторов, что увеличивает риск остановки оборота продукции на рынке и создания ситуации дефицита социально значимых товаров из-за требований вносить сведения о них в информсистему ЕГИС УОИТ (Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров).

«Остается открытым вопрос, каким образом будет осуществляться сбор информации в этот реестр товаров и контроль полноты и достоверности вносимых сведений при отсутствии информации о точном числе хозяйствующих субъектов РОП, производящих товары, в том числе в упаковки, — комментирует Анна Дружинина. — Вводятся лицензии на утилизацию отходов от использования товаров 1−5-го классов опасности. Каким образом будут выдавать лицензии на 5-й класс опасности отходов, к которому относится большая часть отходов упаковки — бумага, картон, полиэтилен, гофрокартон и т. д., тогда как действующее законодательство практически не регулирует этот класс отходов, на текущий момент не понятно».

В Ассоциации производителей шин согласны с коллегами и считают, что «мировая практика только подтверждает постулат об отсутствии возможностей резких скачков в процессе построения всей системы утилизации изношенных шин — от сбора до реализации продуктов утилизации. В частности, в европейских странах среднегодовой рост объемов утилизации изношенных шин составлял 3% в год, и показателей утилизации 80−90% в Европе удалось достичь за 12−15 лет, и это с учетом более высоких стартовых позиций на момент запуска механизма РОП по сравнению с Россией (в среднем 40% против российских 7−12%), а также значительно меньшей географии, чем в нашей стране».

На международный опыт также ссылается Российский союз промышленников и производителей, в своей записке к законопроекту эксперты союза указывают, в частности, на сложность реформы и на «отсутствие должного уровня администрирования производителей уже имеющихся групп товаров и упаковки (в регулировании находятся не больше 1−3% производителей/импортеров)» и предлагают учитывать многолетний международный опыт, когда при становлении института РОП показатели по утилизации отходов вводились всего на несколько групп товаров и упаковки (упаковка, электроника, масла, батарейки, шины) и лишь после апробации механизма администрирования перечень объектов РОП постепенно расширялся.

«Представленный проект постановления вместо выделения ключевых групп товаров и упаковки предлагает расширить существующий перечень товаров, при этом не представлено ни экономического на то обоснования, ни механизма контроля новых субъектов регулирования. Между тем, в соответствии с Концепцией РОП, утвержденной заместителем председателя Правительства РФ В. В. Абрамченко в 2020 году, предлагалось установить целевые показатели на упаковку, шины, электронику, батарейки и нефтепродукты», — напоминают в РСПП.

Против принятия проекта в представленной редакции выступает и Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий и инжиниринга, так как изменения, прописанные в брифе постановления, не соответствуют положениям Дорожной карты по реализации Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Увеличенные нормативы утилизации потенциально ущемляют права и интересы участников рынка, а в дальнейшем могут привести к увеличению финансовой нагрузки на производителей и к резкому возрастанию стоимости товаров.

«Показатели должны отражать целевой уровень утилизации конкретных групп и видов отходов товаров и упаковки по годам в целом в Российской Федерации. Они должны являться основой для установления нормативов утилизации для производителей, импортеров, а их достижение — критерием эффективности расходования средств экологического сбора и оценки результативности системы расширенной ответственности производителей», — говорится в записке Ассоциации.

Суммируя основные претензии производителей, можно сказать, что проект предусматривает установление нормативов утилизации, которых достичь невозможно, поэтому производителей вынудят платить экологический сбор, способный в конечном итоге будет заложен ими в стоимость товара и приведет к значительному росту стоимости продукции на рынке. Другими словами, речь идет о дополнительном налоге. В итоге платить придется потребителю, причем дважды — за товар и за вывоз мусора.

Начатое реформирование расширенной ответственности производителей сводится к увеличению нормативов утилизации целого ряда товаров без учета имеющихся для этого технологических возможностей. Министерство природных ресурсов и экологии РФ начиная с конца 2021 года последовательно публикует требования, отказываясь учитывать реальную ситуацию в отраслях.

Проект разработан в соответствии с положениями действующего закона № 89-ФЗ от 1998 года, но он не учитывает ключевые положения нормативного акта. В соответствии с пунктом 11 статьи 24.2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» нормативы утилизации устанавливаются с учетом экономических условий, потенциальной опасности отходов для здоровья человека и окружающей среды, а также технологической возможности их утилизации и подлежат пересмотру раз в три года.

Это требование разработчиками не соблюдается по некоторым группам товаров и прежде всего в отношении групп по упаковке, по которым проект предусматривает установление 100% утилизации с 2023 года, что приводит к ошибочному и ничем не подтвержденному увеличению нормативов утилизации, противоречащим положениям действующего законодательства.

Анализ экономических условий и технологической возможности реализации таких высоких нормативов утилизации в материалах к проекту документа отсутствует. Таким образом, есть опасность, что принимается законопроект, способный еще сильнее ударить по ценам и потребителям, которым и без того будет трудно.