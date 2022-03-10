Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге второй раз за месяц эвакуировали главное здание и академическую гимназию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) после сообщения об угрозе взрыва. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

Как и в прошлый раз, в университет поступило сообщение о минировании зданий на Университетской набережной 7−9, где размещает главное здание вуза, и на Собственном проспекте, 1, где базируется Академическая гимназия СПбГУ.

«Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий», — уточнили в пресс-службе вуза.

После проверки помещений опасных предметов или веществ обнаружено не было.

Напомним, что это уже не первое подобное сообщение, поступившее в адрес СПбГУ, так, 1 марта из-за угроз также были эвакуированы сотрудники и учащиеся главного здания университета.