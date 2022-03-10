Сыктывкар, 10 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной операции погиб военнослужащий из Коми Алексей Опацкий. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

«Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка Алексея Михайловича Опацкого […] он служил по контракту командиром оперативного взвода. Алексей Михайлович — пример героизма и верности присяге. Он с честью и доблестью исполнил служебный долг и погиб настоящим воином, защищая нашу родину», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны РФ подтвердило гибель 498 солдат и офицеров в ходе военной операции на Украине.