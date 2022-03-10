Пенза, , 15:40 — REGNUM В Пензе 37-летний мужчина заявил о совершенном мошенничестве в отношении него при продаже электронного сертификата на авиабилеты. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Киберпреступник

Заявитель 15 февраля на одном из сайтов разместил объявление о продаже электронного сертификата на авиабилеты стоимостью 40 тыс. рублей. Через два дня с ним связалась девушка и изъявила желание приобрести сертификат. При этом она попросила поменять условия продажи и оформить ей билет на 28 февраля на рейс «Новосибирск — Улан-Удэ — Пхукет». Деньги за билет девушка пообещала перевести на банковскую карту заявителя. Мужчина согласился. Через установленное на телефоне приложение он оформил билет, где указал данные девушки, которые она прислала. После этого пензенец отправил покупательнице номер электронного билета. Через 10 минут он снова зашел в приложение и увидел, что ранее оформленный им рейс отменен. В службе поддержки ему объяснили, что денежные средства за билет возвращены на сертификат, который был направлен на электронную почту, не принадлежавшую заявителю. Мужчина несколько раз пытался связаться с девушкой, но она не выходила на связь. После этого пострадавший обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года министерство культуры Забайкальского края известило о появлении в интернете объявлений о продаже «Пушкинских карт».

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