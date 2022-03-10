Алжир, 10 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ об отставке министра транспорта страны Иссы Бакая. Соответствующий приказ, как передает Algerie Presse, был опубликован на официальной странице правительства Алжира в социальных сетях.

(сс) habib kaki Алжир

Согласно официальному заявлению, министр был направлен в отставку за совершение «серьёзной ошибки» при исполнении своих обязанностей.

«После консультации с премьер-министром Айманом Бенабдельрахманом сегодня президент республики Абдельмаджид Теббун уволил министра транспорта Иссу Бакая за совершение серьезной ошибки при исполнении своих обязанностей. Президент поручил министру общественных работ господину Камалю Нассери временно возглавить министерство транспорта», — говорится в заявлении.