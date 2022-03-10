Москва, 10 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Одним из основных факторов, сдерживавших расширение списка стран, которые принимают карты «Мир» было то, что они даже в России не пользовались большой популярностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

«Большинство клиентов предпочитали карты международных систем Visa и Mastercard, в том числе и потому, что ими можно было расплачиваться за рубежом и за сделки в зарубежных интернет-магазинах.

Теперь же российским гражданам, отправляющимся на отдых за рубеж, пользоваться картами этих систем, эмитированными нашими банками, станет невозможно.

Конечно, многие откроют карты китайской системы Unionpay, но страны, принимающие российских туристов, будут заинтересованы и в том, чтобы тоже внедрять у себя процессинг карт «Мир», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта платёжные системы Visa и Mastercard, которыми пользовались российские граждане, прекращают действовать за границей. В ближайшие года эти карты перевыпустят в виде карт «Мир».

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