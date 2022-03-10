Москва, 10 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный на уточнение порядка изъятия животных и продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Проект закона принимается в рамках реализации постановления Конституционного суда, который постановил, что за ликвидацию животных даже в случае чрезвычайных ситуаций, к коим относятся стихийные бедствия и массовые очаги заражения, собственнику необходимо предусмотреть соответствующую материальную компенсацию.

Компенсация будет определяться в полном размере стоимости изъятых и уничтоженных животных и продукции животного происхождения, определяемой до момента возникновения этого очага массового поражения животных.

«К законопроекту у нас было несколько вопросов, в том числе по возмещению материального ущерба, который практически полностью ложится на плечи региональных властей, что может в принципе привести к дополнительным затратам, которые не предусмотрены в региональном бюджете, или к сокрытию таких очагов, чтобы в принципе не возмещать данный ущерб», — отметила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).