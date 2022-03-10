Анкара, 10 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл 10 марта в Анкару. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Сообщается, что его в столичном аэропорту встречал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Алиева принял во Дворце Чанкая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Начались их переговоры.

Алиев прибыл в Турцию для участия в третьем Анатолийском дипломатическом форуме, который пройдёт с 11 по 13 марта. Тема этого форума «Переформатирование дипломатии».

Стоит отметить, что в форуме также примет участие глава МИД России Сергей Лавров. Он уже прибыл в Анталью.