Уфа, 10 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Профилактические работы по предотвращению заторов на реках во время половодья начали в Уфе. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что в Уфе специалисты приступили к распиловке и чернению льда около опор мостов. Это мероприятие является важным этапом подготовки к весеннему половодью.

Работы проводятся каждый год для обеспечения сохранности искусственных сооружений, а также уменьшения нагрузки на опоры мостов во время ледохода и воспрепятствования образования ледяных заторов.

Рядом с опорами мостов по течению реки пробуриваются лунки, лед распиливается на площади около 250 кв. метров. После этого начинается процесс чернения: на лед насыпают песок или древесный уголь, которые способствуют привлечению наибольшего количества солнечных лучей, а значит — более интенсивному таянию.

Чернение и распиловку льда в Уфе намерены закончить до 21 марта на пяти автомобильных мостах и пешеходном понтонном мосту через реки Белая, Дема и Уфа.