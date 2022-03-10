Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Аграрии Ростовской области приступили к весенне-полевым работам и засеяли яровыми культурами первые 2,7 тыс. гектаров. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, под урожай 2022 года были увеличены площади озимой пшеницы — до 2,9 млн гектаров. Взошло более 98% озимых посевов.

«Сегодня перед нами стоит задача — сохранить в весенний период посевы озимых зерновых и принять меры для получения высокого урожая. На прошедших выходных и в праздничные дни донские аграрии активизировали работы по подкормке озимых, на сегодня подкормлено уже 585 тысяч гектаров, или 20% от запланированной площади», — отметил он.

Труженикам донского села предстоит засеять около 1,8 млн гектаров яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых — почти 700 тыс. гектаров. Для ярового сева заготовлено 88 тыс. тонн семян — 92% от потребности, и минеральные удобрения.