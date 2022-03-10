Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Аграрии Ростовской области приступили к весенне-полевым работам и засеяли яровыми культурами первые 2,7 тыс. гектаров. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

По его словам, под урожай 2022 года были увеличены площади озимой пшеницы — до 2,9 млн гектаров. Взошло более 98% озимых посевов.

«Сегодня перед нами стоит задача — сохранить в весенний период посевы озимых зерновых и принять меры для получения высокого урожая. На прошедших выходных и в праздничные дни донские аграрии активизировали работы по подкормке озимых, на сегодня подкормлено уже 585 тысяч гектаров, или 20% от запланированной площади», — отметил он.

Труженикам донского села предстоит засеять около 1,8 млн гектаров яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых — почти 700 тыс. гектаров. Для ярового сева заготовлено 88 тыс. тонн семян — 92% от потребности, и минеральные удобрения.