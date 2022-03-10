Москва, 10 марта 2022, 15:22 — REGNUM Вопрос снижения зависимости Европы от поставок энергоносителей из России там пытаются решить уже лет 20, но по результатам этих стараний зависимость эта только растет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Как сообщало ИА REGNUM, главы государств и правительств Евросоюза намерены обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа, с целью снизить зависимость от энергоресурсов России.
Читайте также: Главы стран и правительств ЕС обсудят в Версале отказ от энергоресурсов РФ