Москва, 10 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Вопрос снижения зависимости Европы от поставок энергоносителей из России там пытаются решить уже лет 20, но по результатам этих стараний зависимость эта только растет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа греется

«Нельзя сказать, что эта задача не решаема в принципе, но решение её невыгодно в первую очередь самой европейской экономике.

И сколько бы сейчас в Европе эту тему ни обсуждали, для ее решения потребуется много денег и не один год.

В противном случае европейскую экономику ждут сильные потрясения.

Так что всё, что сейчас обсуждают в Европе — не более чем попытки запугать Россию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главы государств и правительств Евросоюза намерены обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа, с целью снизить зависимость от энергоресурсов России.

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