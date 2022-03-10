Киев, , 15:22 — REGNUM Закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов подписал Владимир Зеленский. Об этом 10 марта сообщается на сайте украинской Верховной рады.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В. Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон… «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития», — говорится в сообщении.

При этом указанный закон был принят Верховной радой Украины 3 марта нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» школу в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.