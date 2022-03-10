Донецк, , 15:18 — REGNUM Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Киевскому району Донецка. Об этом 10 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.15 — н.п. Водяное — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении центра в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» школу в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.

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