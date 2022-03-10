Брюссель, 10 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Еврокомиссия приветствует решение государств-членов Евросоюза об усилении санкций в отношении официального Минска в связи с ситуацией на Украине. Нацбанк и государственные банки Белоруссии будут дискриминированы. Санкции касаются не только банковского сектора, сказано в сообщении ЕК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Помимо отключения трёх белорусских банков от системы SWIFT, также и «криптоактивы подпадают под категорию «переводимых ценных бумаг», и ещё больше расширяют существующие финансовые ограничения, отражая меры, уже принятые в отношении санкций против России», сказано в официальном сообщении. Нацбанк Белоруссии столкнётся с запретом на операции, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставлением госфинансирования для торговли и инвестиций в Белоруссию.

Также решено значительно ограничить приток финансовых средств из Белоруссии в ЕС, запретив приём депозитов на сумму более 100 тыс евро от граждан или белорусских резидентов. Ограничены будут открытия счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продажи белорусским клиентам номинированных в евро ценных бумаг. Белоруссия не получит банкноты евро.

В публикации ЕК сказано о запрете листинга и предоставления услуг в отношении акций белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС — эта мера будет введена в действие с 12 апреля. Решено также расширить санкции в отношении физических лиц.