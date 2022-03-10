Степанакерт, , 15:14 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил (ВС) Азербайджана в течение 9 марта и в ночь на 10 марта обстреливали три села в Нагорном Карабахе. Об этом заявил омбудсмен Армении Кристинна Григорян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это преступное посягательство на мирное население за ночь усилилось в направлении села Храмот, где азербайджанские ВС применили также минометы. Один гражданский ранен», — написала омбудсмен.

Она сообщила, что к границе подошли азербайджанские танки. По мнению Григорян, идёт запугивание мирных жителей Карабаха. Омбудсмен заявила, что сообщит о происходящим в международные организации.

Стоит отметить, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начала расти напряжённость. С февраля участились обстрелы между армянскими и азербайджанскими позициями. Из-за обострения ситуации на вечер 10 марта объявлено внеочередное заседание парламента Нагорного Карабаха.

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