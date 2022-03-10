Москва, 10 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Для того, чтобы запрет на импорт нефти из России в США вступило в силу, его ещё должны утвердить в Сенате, а затем президент США должен наложить свою резолюцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Но, учитывая ту истерическую пропагандистскую кампанию, которую развернул американский истеблишмент и западные СМИ, у политиков остается все меньше пространства для маневра.

То есть они даже не могут сейчас торговаться по этому поводу ни с Россией, ни с американским бизнесом, ни с общественным мнением. Всем придется отыграть свои роли по сценарию.

Соответственно, придется искать альтернативные поставки. Причем, учитывая, что российская тяжелая нефть заменила на американском рынке тяжелую нефть из Венесуэлы, попавшей под санкции ранее, выбор подходящих поставщиков будет довольно ограничен.

Конечно, достижение компромисса с Венесуэлой возможно, но вряд ли г-н Мадуро пойдет на такую сделку, не получив серьезных уступок со стороны США. А эти уступки, несомненно, будут восприняты как поражение американской внешней политики.

Или придется закрывать американские НПЗ на переоборудование и переналадку, чтобы они могли работать с легкими сортами нефти, а это не лучшим образом отразится на ценах внутреннего рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США прошло голосование в палате представителей по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

Читайте также: Палата представителей США одобрила запрет импорта нефти из России