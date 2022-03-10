Москва, 10 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт» состоятся с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Об этом 10 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальный сайт правительства России Дмитрий Чернышенко

«Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр параолимпийцев, они пройдут с 18 по 21 марта», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в регионе есть вся необходимая инфраструктура, соответствующая международным стандартам.

По словам исполняющего обязанности президента Параолимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, в играх также будут участвовать белорусские спортсмены.

Планируется проведение соревнований в шести видах спорта — в биатлоне, следж-хоккее, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках и кёрлинге.

Отмечается, что победители и призёры получат вознаграждение в таком же размере, какой планировался по итогам Игр в Пекине: за золотую медаль — 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзу — 1,7 млн рублей.

Напомним, 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине.