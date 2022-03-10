Газа, Палестина, 10 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Подразделения армии Израиля открыли огонь по территории палестинского анклава в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Israel Defense Forces Сектор Газа

По данным журналистов, в полдень 10 марта под пулемётный огонь попали палестинские фермеры, работающие в районе посёлка Дейр-эль-Балах. Огонь вёлся с военной базы израильской армии, расположенной у восточных границ сектора Газа.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Предположительно, огонь был открыт из-за недавнего обострения обстановки на палестинских территориях.