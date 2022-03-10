Красноярск, 10 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Морозная погода ожидается в ближайшие дни в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По данным синоптиков, морозы установятся благодаря вторжению холодных воздушных масс с севера. Временами пройдёт небольшой снег.

Ночью столбики термометров будут опускаться до — 20, — 24 °C. Дневная температура составит от — 10 до — 13 °C. Прогнозируется, что температурный режим будет на 8−10 °С ниже средних многолетних значений.

На дорогах ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды 11−12 марта.

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