Сухум, , 15:08 — REGNUM Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения, заявили 10 марта в МИД Абхазии.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Республики установили дипломатические отношения путём обмена нотами.

«В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Луганской Народной Республикой», — рассказали в пресс-службе МИД Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, об установлении дипломатических отношений с ДНР сообщили 9 марта в пресс-службе МИД Абхазии. Дипломаты двух республик обменялись нотами.

Читайте ранее в этом сюжете: Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения