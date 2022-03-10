Екатеринбург, 10 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 10 марта состоялся автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины и по защите Донбасса. В нём приняли участие десятки автомобилей, передаёт корреспондент РЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Акция началась у Дома офицеров. Её организовали отделения таких организаций, как «Офицеры России» и «Сильная Россия». Машины были украшены флагами Российской Федерации и другими, а также буквами Z и V.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация началась 24 февраля.