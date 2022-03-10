Москва, , 15:07 — REGNUM В течение полугода все рестораны Макдональдс в Москве могут быть заменены на отечественные. Об этом 10 марта заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

На встрече с руководителями городских предприятий общепита и услуг он отметил, что столичные власти поддержат создание отечественной сети общепита взамен уходящему Макдональдсу. Причем на эти цели из бюджета Москвы будет выделено 500 млн рублей, которые пойдут на льготное кредитование бизнеса.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в Макдональдс», — сказал Собянин.

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