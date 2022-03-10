Москва, , 15:06 — REGNUM Стоит напомнить, что национализация, проводившаяся большевиками после революции, также как и сейчас в России, была во многом вынужденной мерой, вызванной необходимостью ответа на враждебные действия, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Социальная дистанция для заказа в Макдональдсе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Так, частные банки были ими национализированы в ответ на объявленный ими бойкот всех операций СНК.

Многие предприятия национализировались по просьбам трудовых коллективов, поскольку собственники останавливали производства, не закупали сырье, не платили зарплаты.

С учетом того, что США сейчас провозгласили курс на исключение России из ВТО, по правилам которой национализация без компенсации невозможна, нашу страну просто подталкивают к таким радикальным шагам.

Но пока, как мне кажется, с такими мерами не стоит спешить. Пока все враждебные действия, нарушающие международные нормы, предприняты исключительно западом в одностороннем порядке.

И это ослабляет их переговорную позицию на будущее. А к переговорам после завершения российской специальной операции на Украине всё равно придется перейти.

Конечно, если противостояние затянется и в ущерб собственному бизнесу владельцы иностранных компаний реально не возобновят деятельность, меры для обеспечения рабочих мест принимать придется.

Но их вовсе не обязательно оформлять в виде национализации, чтобы на будущее не подвергаться риску судебных исков. В частности, предприятия могут быть выкуплены в ходе прямых переговоров с собственниками, разумеется, с существенным дисконтом.

Или могут продолжить функционировать под временным управлением, с их доходов будут уплачиваться налоги, зарплаты сотрудникам, оплата поставок партнерам

А если что-то после этого останется, средства могут поступать на специальный рублевый счет, которым западные компании смогут воспользоваться после отмены санкций», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, список из 59 иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, направлен в правительство РФ и Генпрокуратуру.

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