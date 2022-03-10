Москва, 10 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Стоит напомнить, что национализация, проводившаяся большевиками после революции, также как и сейчас в России, была во многом вынужденной мерой, вызванной необходимостью ответа на враждебные действия, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальная дистанция для заказа в Макдональдсе

«Так, частные банки были ими национализированы в ответ на объявленный ими бойкот всех операций СНК.

Многие предприятия национализировались по просьбам трудовых коллективов, поскольку собственники останавливали производства, не закупали сырье, не платили зарплаты.

С учетом того, что США сейчас провозгласили курс на исключение России из ВТО, по правилам которой национализация без компенсации невозможна, нашу страну просто подталкивают к таким радикальным шагам.

Но пока, как мне кажется, с такими мерами не стоит спешить. Пока все враждебные действия, нарушающие международные нормы, предприняты исключительно западом в одностороннем порядке.

И это ослабляет их переговорную позицию на будущее. А к переговорам после завершения российской специальной операции на Украине всё равно придется перейти.

Конечно, если противостояние затянется и в ущерб собственному бизнесу владельцы иностранных компаний реально не возобновят деятельность, меры для обеспечения рабочих мест принимать придется.

Но их вовсе не обязательно оформлять в виде национализации, чтобы на будущее не подвергаться риску судебных исков. В частности, предприятия могут быть выкуплены в ходе прямых переговоров с собственниками, разумеется, с существенным дисконтом.

Или могут продолжить функционировать под временным управлением, с их доходов будут уплачиваться налоги, зарплаты сотрудникам, оплата поставок партнерам

А если что-то после этого останется, средства могут поступать на специальный рублевый счет, которым западные компании смогут воспользоваться после отмены санкций», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, список из 59 иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, направлен в правительство РФ и Генпрокуратуру.

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