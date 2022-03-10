Москва, 10 марта 2022, 15:03 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на упрощение проведение собраний садоводов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Исключаются требования о необходимости согласия всех собственников садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при принятии общим собранием членов товарищества решения о безвозмездной передаче недвижимого имущества общего пользования, расположенного в границах такой территории, принадлежащего товариществу на праве собственности, в общую долевую собственность собственников садовых или огородных земельных участков, сохранив общие требования к принятию такого решения.
Исключается необходимость образования садовых и огородных земельных участков из земельных участков, находящихся в частной собственности, на основании документации по планировке территории для снижения затрат садоводческих и огороднических некоммерческих организаций, а также их членов.
Прописывается исключение требования о разработке проекта планировки территории для садоводческих товариществ.
Кроме того, устанавливается, что правила расчета взносов должны быть приведены в виде формулы и (или) текстового описания.
Законопроектом предусматривается возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе с использованием портала «Госуслуги» при принятии решений общим собранием членов товарищества. Одновременно обеспечения кворума общего собрания членов товарищества законопроектом также предусматривается возможность проведения очного голосования в форме совместного дистанционного участия.
Также законопроектом уточняются требования к количеству членов правления товарищества; расширяется перечень вопросов, рассматриваемых общим собранием членов товарищества; предусматривается необходимость уведомления участников общего собрания о способе ознакомления с проектами документов.
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