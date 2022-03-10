Москва, , 15:03 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на упрощение проведение собраний садоводов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Исключаются требования о необходимости согласия всех собственников садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при принятии общим собранием членов товарищества решения о безвозмездной передаче недвижимого имущества общего пользования, расположенного в границах такой территории, принадлежащего товариществу на праве собственности, в общую долевую собственность собственников садовых или огородных земельных участков, сохранив общие требования к принятию такого решения.

Исключается необходимость образования садовых и огородных земельных участков из земельных участков, находящихся в частной собственности, на основании документации по планировке территории для снижения затрат садоводческих и огороднических некоммерческих организаций, а также их членов.

Прописывается исключение требования о разработке проекта планировки территории для садоводческих товариществ.

Кроме того, устанавливается, что правила расчета взносов должны быть приведены в виде формулы и (или) текстового описания.

Законопроектом предусматривается возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе с использованием портала «Госуслуги» при принятии решений общим собранием членов товарищества. Одновременно обеспечения кворума общего собрания членов товарищества законопроектом также предусматривается возможность проведения очного голосования в форме совместного дистанционного участия.

Также законопроектом уточняются требования к количеству членов правления товарищества; расширяется перечень вопросов, рассматриваемых общим собранием членов товарищества; предусматривается необходимость уведомления участников общего собрания о способе ознакомления с проектами документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о землях садовых товариществ и взносах внесен в Госдуму