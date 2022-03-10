Тегеран, , 15:03 — REGNUM Баку и Тегеран предварительно договорились о том, что гражданам Азербайджана будут разрешать проезжать через Иран для поездок в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом 10 марта сообщил журналистам министра дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.

Вид на Нахичевань Commons.wikimedia.org

Он встретился с журналистами перед тем, как отправиться с рабочим визитом в Баку. Министр рассказал, что планируется подписать соответствующее соглашение.

«Этот документ позволит гражданам Азербайджана пользоваться иранской территорией для поездок в Нахичевань», — сказал Гасеми.

Стоит отметить, что Баку добивается того, чтобы граждане Азербайджана могли ездить в Нахичевань напрямую через территорию Армении. В Армении началось строительство железной дороги, которая как в советское время соединит Азербайджан с его эксклавом.