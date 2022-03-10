Чебоксары, 10 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Яльчикском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве. Причиной преступления могла стать ревность, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Под уголовное преследование попал 52-летний житель Яльчикского района. Следствие полагает, что 2 января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у 44-летнего знакомого в Алатырском районе, он ударил его не менее 22-х раз руками, а затем нанёс не менее 16-ти ножевых ран. Мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители полагают, что причиной преступления стала ссора из-за ревности к жене.

Злоумышленник арестован. Его обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы переданы в Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве супруги и расчленении тела. Следствие полагает, что причиной преступления стала ревность.

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