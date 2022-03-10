Ярославль, , 15:14 — REGNUM В Ярославской области будут проводиться культурные акции по снижению социальной напряжённости. На это пустят 16,8 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по бюджету, финансам и налоговой политике заявил директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Праздник есть праздник Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проводить мероприятия собираются на регулярной основе — каждые выходные. В основном — для семей.

«Этот проект, в первую очередь, призван снять социальную напряжённость. В муниципальных образованиях будут проводиться культурные акции, которые будут предназначены для семейного участия жителей. Мероприятия будут проходить каждые выходные. В том числе в рамках, вы знаете, этот год объявлен годом культурного наследия. В проекте примут участие народные коллективы ремесленников, воспитанников школ искусств. Каждое мероприятие получит отражение в средствах массовой информации, социальных сетях. Будут привлекаться также наши областные учреждения культуры», — рассказал Алексей Долгов.

Чиновник отметил, что мероприятия, по задумке, должны стать «местом сбора жителей, площадкой для общения и обсуждения местных вопросов в обстановке нормального, хорошего праздничного настроения».

Помимо этого, в рамках уточнения бюджета было также объявлено о том, что около 30 миллионов рублей будет направлено на предоставление подарков семьям при рождении ребёнка — 5 тысяч на каждого новорождённого. 10 миллионов — на организацию и проведение конкурса «Ярославский резерв», а 8 миллионов рублей на мероприятие «Шаг к здоровью», в рамках которого врачи будут осматривать жителей прямо на территории кварталов крупных городов. Ещё 5 миллионов пустят на информирование жителей региона о мерах поддержки для граждан и бизнеса, вводимых в связи с санкциями.