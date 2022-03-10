Ярославль, 10 марта 2022, 15:14 — REGNUM В Ярославской области будут проводиться культурные акции по снижению социальной напряжённости. На это пустят 16,8 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по бюджету, финансам и налоговой политике заявил директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.
Проводить мероприятия собираются на регулярной основе — каждые выходные. В основном — для семей.
Чиновник отметил, что мероприятия, по задумке, должны стать «местом сбора жителей, площадкой для общения и обсуждения местных вопросов в обстановке нормального, хорошего праздничного настроения».
Помимо этого, в рамках уточнения бюджета было также объявлено о том, что около 30 миллионов рублей будет направлено на предоставление подарков семьям при рождении ребёнка — 5 тысяч на каждого новорождённого. 10 миллионов — на организацию и проведение конкурса «Ярославский резерв», а 8 миллионов рублей на мероприятие «Шаг к здоровью», в рамках которого врачи будут осматривать жителей прямо на территории кварталов крупных городов. Ещё 5 миллионов пустят на информирование жителей региона о мерах поддержки для граждан и бизнеса, вводимых в связи с санкциями.