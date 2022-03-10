Кишинёв, 26 июля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 26 июля проголосовал сразу в двух чтениях за налоговую реформу, включающую в себя помимо снижения налогов декриминализацию экономических преступлений и налоговую амнистию. Как передает ИА REGNUM, за законопроекты проголосовали 56 депутатов от правящего большинства во главе с Демпартией, в то время как пропрезидентская Партия социалистов и все оппозиционные партии покинули заседание в знак протеста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право. Коррупция

Декриминализация экономических преступлений предусматривает, что совершивший экономическое или коррупционное преступление освобождается от уголовной ответственности, если он сделал это впервые и при этом возместил нанесенный ущерб. Еще один включенный в проект закон предусматривает возможность легализовать имущество, заплатив государству 3% его стоимости.

Оппозиция обвинила власти в создании условий для отмывания денег, в том числе 1 млрд евро, украденного в 2014 году из банковской системы страны и до сих пор не найденного.

С жесткой критикой принятых законов выступили также посольство США в Молдавии и представительство МВФ. Они заявили, что принятые законы противоречат обязательствам, которые взяло на себя правительство Молдавии перед международными структурами. В американской дипмиссии добавили, что это «узаконит воровство, коррупцию и отмывание денег» в стране.

Стоит отметить, что схожие законы о декриминализации экономических и коррупционных преступлений в последние годы пытались провести власти соседней Румынии, однако каждый раз они были вынуждены отступить из-за массовых протестов и критики со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Отметим также, что этой зимой в Молдавии пройдут ключевые парламентские выборы.