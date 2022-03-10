Саратов, 10 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В отношении 30-летнего жителя города Энгельса возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области, автомобиль с разделанными тушами животных был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы на въезде в Саратов.

Виктор Васнецов. Савка-охотник. (фрагмент). 1889

Поведение водителя привлекло автоинспекторов и они решили досмотреть транспортное средства. В багажнике машины были обнаружены две разделанные туши зайцев и три туши косуль, а также охотничий карабин.

В отделе полиции мужчина признался, что добыл животных и разделал их в лесном массиве в Красноармейском районе Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в ночь на 29 октября 2021 года депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого он спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.

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