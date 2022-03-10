Лондон, 10 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Власти Великобритании заморозили все активы российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Marina Lystseva Роман Абрамович

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Бизнесмену запрещены сделки с британскими физическими и юридическими лицами, введен запрет на поездки и введены транспортные санкции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания объявила о санкциях против семи олигархов и предпринимателей, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску.

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