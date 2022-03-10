Пхеньян, , 14:57 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 10 марта Национальное управление по освоению космоса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер ознакомился с положением разработки и подготовки связанного оборудования для передачи и приёма данных, а также заслушал доклад о результатах недавно проведенных испытаний.

«(Ким) сказал, что цель разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника заключается в передаче в режиме реального времени вооруженным силам КНДР информации о военных действиях агрессивных войск американских империалистов и ее сателлитов в Южной Корее, Японии, в в Тихом океане», — сообщает ЦТАК.

Отмечается, что глава КНДР выразил «большое удовлетворение» тем, что в недавних испытаниях был подтвержден метод воздушно-космической фотосъемки, характеристики фотографических аппаратов высокого разрешения и надежность системы передачи данных.

Между тем в последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о визите Ким Чен Ына в Национальное управление по освоению космоса в 2015 году.

По данным южнокорейских военных, 5 марта из окрестностей северокорейской столицы был произведен запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела около 270 км на высоте около 560 км над землей.