Пхеньян, 10 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 10 марта Национальное управление по освоению космоса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер ознакомился с положением разработки и подготовки связанного оборудования для передачи и приёма данных, а также заслушал доклад о результатах недавно проведенных испытаний.

«(Ким) сказал, что цель разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника заключается в передаче в режиме реального времени вооруженным силам КНДР информации о военных действиях агрессивных войск американских империалистов и ее сателлитов в Южной Корее, Японии, в в Тихом океане», — сообщает ЦТАК.

Отмечается, что глава КНДР выразил «большое удовлетворение» тем, что в недавних испытаниях был подтвержден метод воздушно-космической фотосъемки, характеристики фотографических аппаратов высокого разрешения и надежность системы передачи данных.

Между тем в последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о визите Ким Чен Ына в Национальное управление по освоению космоса в 2015 году.

По данным южнокорейских военных, 5 марта из окрестностей северокорейской столицы был произведен запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела около 270 км на высоте около 560 км над землей.