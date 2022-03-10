Ким Чен Ын анонсировал создание спутника для слежки за США
Пхеньян, 10 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 10 марта Национальное управление по освоению космоса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер ознакомился с положением разработки и подготовки связанного оборудования для передачи и приёма данных, а также заслушал доклад о результатах недавно проведенных испытаний.
«(Ким) сказал, что цель разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника заключается в передаче в режиме реального времени вооруженным силам КНДР информации о военных действиях агрессивных войск американских империалистов и ее сателлитов в Южной Корее, Японии, в в Тихом океане», — сообщает ЦТАК.
Отмечается, что глава КНДР выразил «большое удовлетворение» тем, что в недавних испытаниях был подтвержден метод воздушно-космической фотосъемки, характеристики фотографических аппаратов высокого разрешения и надежность системы передачи данных.
Между тем в последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о визите Ким Чен Ына в Национальное управление по освоению космоса в 2015 году.
По данным южнокорейских военных, 5 марта из окрестностей северокорейской столицы был произведен запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела около 270 км на высоте около 560 км над землей.