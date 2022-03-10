Калуга, , 15:23 — REGNUM В Обнинском медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба Калужской области — филиале НМИЦ радиологии Минздрава России 10 марта впервые состоится процедура радионуклидного лечения хронического синовита коленного сустава (радиосиновэктомия) с применением радиофармпрепарата (РФЛП), содержащего радиоизотоп рений — 188. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.

Новый отечественный радиофармпрепарат для лечения онкологических заболеваний Nmicr.ru

«Данное событие для учёных и медиков знаковое тем, что это первая лечебная процедура подобного рода, которая выполнена с применением радиофармпрепарата синтезированного и изготовленного в Обнинске. Метод радиосиновэтомии является перспективным, как с научной, так и с клинической точки зрения. Разработанный совместно с обнинским Физико-энергетическим институтом единственный в России компактный генератор рения-188, с использованием которого синтезируется радиофармпрепарат, дает возможность на тиражирование данного метода в отдаленных регионах страны», — отметили в пресс-службе национального медицинского исследовательского центра радиологии.

После проведения клинических исследований в 2021—2023 годах новый отечественный радиофармпрепарат будет зарегистрирован в Минздраве России, и тогда большое число медицинских радиологических центров страны смогут оказывать столь необходимую помощь больным.

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