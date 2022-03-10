В Обнинске медики впервые применят в лечении новый радиофармпрепарат
Калуга, 10 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Обнинском медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба Калужской области — филиале НМИЦ радиологии Минздрава России 10 марта впервые состоится процедура радионуклидного лечения хронического синовита коленного сустава (радиосиновэктомия) с применением радиофармпрепарата (РФЛП), содержащего радиоизотоп рений — 188. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.
После проведения клинических исследований в 2021—2023 годах новый отечественный радиофармпрепарат будет зарегистрирован в Минздраве России, и тогда большое число медицинских радиологических центров страны смогут оказывать столь необходимую помощь больным.