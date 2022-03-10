Бишкек, , 14:56 — REGNUM Повышение курса американской валюты и рост цен на нефть уже вскоре приведут к тому, что стоимость бензина и дизельного топлива в Киргизии опять вырастет. Об этом заявил президент Ассоциации нефтетрейдеров республики Канат Эшатов в эфире «Биринчи радио».

Бензин Sean MacEntee

По его словам, поскольку контракты на поставку горюче-смазочных материалов из России в Киргизию заключаются в долларах США, то рост курса доллара даже на один сом приведёт к удорожанию литра бензина на 0,6 сома.

Эшатов отметил, что несмотря на существующие договорённости о беспошлинном импорте российского автомобильного топлива в республику, резкий рост курса доллара уже не позволяет нефтетрейдерам сдерживать цены на бензин и дизтопливо.

«Цена ежемесячно формируется на заводах. Раньше ситуация была стабильная, а сейчас практически каждый месяц отпускная цена меняется», — подытожил глава ассоциации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские и российские власти договорились об увеличении беспошлинных поставок ГСМ из России в Киргизию до 650 тысяч тонн бензина, 550 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиатоплива, 60 тысяч тонн битума и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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