Рязань, 10 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В 2022 году в Рязанской области запланировано сдать 30 объектов социальной сферы, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Ввести в эксплуатацию намерены главный корпус областного онкодиспансера, 12 ФАПов, три ФОКа, четыре детских сада и две школы. Среди объектов также котельные, районные Дома культуры, спальный корпус для стационарного социального учреждения. По словам министра строительного комплекса региона Вячеслава Меньшова, работы ведутся в соответствии с графиками, с учётом удорожания стройматериалов уточнены сметы и предусмотрено дополнительное финансирование, в том числе из федерального бюджета.

«В Рязанской области строительство социальных объектов идёт довольно серьёзными объёмами и в рамках нацпроектов, и в рамках целевых программ. Необходимо обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию, без потерь в качестве, и постараться оперативно решать все возникающие проблемы. Проблемных соцобъектов у нас нет. И нужно сделать всё возможное, чтобы их у нас не появилось», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

По данным властей, за последние три года в Рязанской области построено 80 объектов социальной сферы.