Екатеринбург, 10 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 10 марта загорелся частный дом на улице Хасановской. При пожаре погиб человек. Об этом сообщил старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

Пожар

Сообщение о возгорании поступило 10 марта в 1:30 ночи, уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. При осмотре места происшествия сотрудники МВД обнаружили тело 44-летнего местного жителя.

По факту произошедшего проводится проверка. Возможный очаг возгорания располагался на улице возле газового котла.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Следователям предстоит установить точную причину произошедшего. Для этого проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.